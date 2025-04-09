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17:18, 9 апреля 2025Бывший СССР

Алиев рассказал о планах некоторых сил в Европе на Закавказье

Алиев: В Европе есть силы, желающие провести разделительные линии в Закавказье
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Европе есть силы, желающие провести разделительные линии в Закавказье. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает РИА Новости.

По его словам, Азербайджан принял декларации о стратегическом партнерстве со многими странами, что позволяет стране играть важную роль в качестве географического, политического, экономического и транспортного моста между регионом Центральной Азии и Европой.

Он добавил, что в Европе есть силы, которые хотят отделить Азербайджан от этого процесса и провести разделительные линии на Южном Кавказе. Президент заключил, что эти попытки не увенчаются успехом, добавив, что Еврокомиссия не должна разделять Южный Кавказ на любимые и нелюбимые государства.

Ранее Алиев прибыл в Турцию для встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и открытия газопровода в Европу. Газ из Азербайджана будет идти через Грузию в Турцию, а оттуда в Европу через Грецию посредством глобальной газовой системы TANAP.

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