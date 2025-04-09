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14:08, 9 апреля 2025Бывший СССР

Алиев обещал помочь одному непризнанному государству в отделении от страны ЕС

Алиев: Азербайджан сыграл ключевую роль в поддержке Северного Кипра
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Азербайджан сыграл ключевую роль в поддержке частично признанной Турецкой республики северного Кипра (ТРСК). Об этом заявил президент кавказской республики Ильхам Алиев, передает агентство APA.

По словам главы республики, Баку сыграл ключевую роль в предоставлении представителям ТРСК статуса наблюдателя в Организации тюркских государств, где подобный статус имеет страна Европейского союза (ЕС) — Венгрия.

«Я хочу заверить наших братьев на Северном Кипре, что мы всегда будем с ними, чтобы их страна утвердилась как независимое государство и была признана международной общественностью», — заявил Ильхам Алиев, добавив, что присоединение греческого Кипра в ЕС является примером двойных стандартов и несправедливости.

ТРСК охватывает половину территории острова Кипр. С 1974 года его независимость признает лишь Турция. Республика Кипр является международно-признанным членом ООН и входит в ЕС с 2004 года.

Ранее Ильхам Алиев заявил о готовности Азербайджана к выстраиванию доверия с Арменией. Однако он добавил, что в Баку не представляют немедленное установление дружественных отношений с Ереваном.

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