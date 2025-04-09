Алиев заявил о готовности выстраивать доверие с Арменией

Алиев: Азербайджан готов к выстраиванию доверия с Арменией

Азербайджан готов к выстраиванию доверия с Арменией. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев, передает ТАСС.

«Конечно, мы не представляем, как немедленно станем друзьями с Арменией, это нереалистично. (...) Но начать делать небольшие шаги в направлении выстраивания доверия — мы готовы к этому», — заявил азербайджанский лидер.

По его словам, преждевременно говорить и о какой-либо экономической интеграции между Баку и Ереваном.

Ранее Алиев заявил о двух условиях для подписания мирного договора с Армений. По словам Алиева, мирный договор между Азербайджаном и Арменией полностью согласован и состоит из 17 пунктов. Однако у Баку есть два условия для подписания документа.