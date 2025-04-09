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10:18, 9 апреля 2025Мир

Американцы раскритиковали Трампа за слишком сильную поддержку России

Politico: 43 % американцев считают, что Трамп слишком сильно поддерживает Россию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Почти половина американцев раскритиковала президента США Дональда Трампа за слишком сильную поддержку России в конфликте на Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на опрос Pew Research Center.

«43 процента американцев считают, что Трамп слишком сильно поддерживает Россию в своих попытках оказать давление на Украину и ее лидера, президента Владимира Зеленского, чтобы заставить ее принять соглашение о прекращении конфликта», — говорится в материале.

Как отмечает издание, респонденты недовольны и другими внешнеполитическими шагами американского лидера. По данным опроса, чуть более половины американцев выразили мнение, что введенные президентом пошлины для Китая нанесут вред стране.

Согласно исследованию, граждане США также прохладно относятся к предложениям Трампа присоединить Гренландию и взять под контроль сектор Газа. С перевесом более двух к одному американцы выступают против захвата любой из этих территорий. Кроме того, 31 процент опрошенных полагает, что Трамп слишком привязан к Израилю в контексте палестино-израильского конфликта.

Ранее стало известно, что около 40 процентов американцев считают, что США оказывают слишком большую помощь Украине. При этом 33 процента опрошенных заявили, что объем помощи Киеву слишком мал.

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