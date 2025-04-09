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14:56, 9 апреля 2025Из жизни

Билл Гейтс лишил детей большей части своего богатства

Билл Гейтс оставил детям менее 1 процента из 101 миллиарда долларов
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Мультимиллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс рассказал, какое наследство собирается оставить своим детям. Об этом сообщает Page Six.

Недавно Гейтс дал интервью известному индийскому блогеру Раджу Шамани. Речь, в частности, зашла о разных традициях. Шамани сказал, что родители в Индии стараются скопить для детей как можно больше денег и редко тратятся на благотворительность. На что Гейтс ответил, что планирует лишить наследников большей части своего богатства.

Мои дети получили прекрасное воспитание и образование, однако им достанется менее одного процента от состояния. Я решил, что это (большее наследство) не пойдет им на пользу. У нас не династия. Я не прошу их управлять Microsoft

Билл Гейтсмиллиардер, основатель компании Microsoft

У 69-летнего Гейтса и его бывшей жены Мелинды трое детей: 28-летняя Дженнифер, 25-летний Рори и 22-летняя Фиби. При этом, как отмечает Page Six, состояние бизнесмена оценивается в 101 миллиард долларов (8,7 триллиона рублей) и один процент от него составляет более одного миллиарда долларов (86,1 миллиарда рублей).

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«Я хочу дать им шанс получить собственный успех и доходы, стать значимыми, а не находиться в тени невероятной удачи и везения, которые были у меня», — добавил Гейтс.

Ранее сообщалось, что Мелинда Гейтс отказалась считать ошибкой развод с Биллом Гейтсом. Бывшая жена миллиардера заявила, что это было одно из самых важных решений в ее жизни.

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