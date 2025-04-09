Боец СВО заявил о пропавшей после свадьбы и получения крупной суммы денег невесте

Нижегородский боец СВО заявил о пропавшей после получения 900 тысяч рублей жене

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине заявил о пропавшей после свадьбы и получения крупной суммы денег невесте — 900 тысяч рублей. Его историю рассказали в сюжете программы «Кстати…» на местном канале.

Россиянин отправился на фронт в феврале 2022 года. Спустя три месяца в соцсетях ему написала его соседка, и между ними завязалось романтическое общение.

«Она мне нравилась, до этого во дворе видел ее несколько раз. Она писала, что ждет. Я приехал с СВО, она встретила меня в воинской части, привезла домой и соблазнила (...) Я реально хотел свадьбу, и семью хотел», — вспомнил российский боец.

Через месяц его снова забрали на фронт на четыре месяца. Переписка продолжалась. А по возвращению россиянка организовала через знакомых свадьбу одним днем. Со слов военного, сразу после женитьбы она попросила участника СВО посодействовать в покупке автомобиля, и он перевел ей 500 тысяч рублей с условием, что они даны в долг.

Военнослужащий заявил, что получив деньги, его новоиспеченная супруга пропала на четыре месяца, и объявилась, когда снова потребовалась крупная сумма — 300 тысяч рублей на покупку щенков для последующей перепродажи.

«Она говорила, мол прости, что так долго отсутствовала, я ошиблась, я тебя люблю. А у меня чувства — я ее ведь любил (...) Я перевожу ей эти 300 тысяч, и она снова пропадает. Я приезжаю с СВО, она пару раз ко мне пришла и больше я ее не видел», — рассказал он.

В следующий раз россиянка якобы объявилась только в сентябре 2024 года с просьбой перевести ей 100 тысяч рублей для погашения долга. Спустя месяц она подала на развод и перестала выходить на связь, заблокировав военнослужащего в соцсетях. Сама россиянка в беседе с корреспондентом канала отрицала, что брала деньги у участника СВО в долг.

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