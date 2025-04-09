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20:43, 9 апреля 2025Моя страна

Более сотни редких животных спасли от гибели школьники на Дальнем Востоке

В Хабаровском крае школьники спасли редких черепах от гибели из-за грибка
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: «Заповедное Приамурье»

В Нанайском районе Хабаровского края школьники из эковолонтерского отряда «Юный эколог» уже пятый месяц выхаживают детенышей дальневосточных черепах, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщает агентство «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Осенью ребята спасли 16 кладок, найденных ниже озера Гасси: из-за ранних заморозков яйца пришлось извлечь из природы и поместить в инкубаторы. Из 600 переохлажденных яиц удалось вывести более 200 черепашат, однако из-за слабого иммунитета многие из них заболели грибковой инфекцией.

«До октября 2024 года из-за холодных температур из 16 кладок не вылупился ни один детеныш», — говорится в сообщении.

Отмечается, что болезнь быстро распространялась среди черепах, некоторые особи не выжили, однако команда школьников не сдавалась. Юные экологи посадили каждое животное в отдельную емкость и начали лечение. Также они обрабатывали воду, использовали УФ-лампы и инфракрасный прогрев. К настоящему моменту живы 123 рептилии, и большинство из них продолжают набирать вес.

При этом группа школьников подготовились к появлению детенышей заблаговременно. Они запасли речной песок, мелкий щебень и дождевых червей, а родители помогли им наловить живого корма — щук, тараней, верхоглядов, коньков, красноперок и лещей. После вылупления малышей расселили в короба по 45-60 литров и дали им имена: в одном коробе они стали Пашками, в другом — Евами, в третьем — Васями, четвертом — Яриками, пятом — Маринками.

«Сказать, что было трудно, значит ничего не сказать», — признал руководитель отряда Дмитрий Кришкевич, подчеркнув, что главными проблемами стал отказ от еды и борьба с болезнью.

Сейчас юные волонтеры волнуются по другому поводу. Теперь подросшие черепахи стали агрессивными: они дерутся за корм, кусаются, пытаются утопить друг друга. По словам Кришкевича, в этот процесс приходится вмешиваться и особо недружелюбных животных разнимать.

Летом подросших рептилий планируют выпустить в дикую природу, в том числе и в озеро Гасси на территории Анюйского нацпарка.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае несколько учеников младших классов, рискуя собственной жизнью, спасли тонущего сверстника-инвалида, который провалился в полынью.

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