В России школьники пошли на риск ради спасения из полыньи ребенка-инвалида

В Пермском крае школьники спасли тонущего в пруду мальчика-инвалида

В Пермском крае несколько учеников младших классов, рискуя собственной жизнью, спасли тонущего сверстника-инвалида, который провалился в полынью. Подробности героической истории проводит KP.RU.

Инцидент произошел 7 апреля в деревне Груни Оханского округа. Компания из пяти подростков (Александр и Данил Косыревы, Илья Каменских, а также Василиса и Ксения Новиковы) сидела на скамейке у автобусной остановки. Туда ребята приехали после занятий в Таборской школе, расположенной в семи километрах от деревни.

Один из ребят, Илья, первым обратил внимание на то, что кто-то попал в беду на замерзшем пруду. Школьники быстро узнали в тонущем человеке Андрея — местного подростка с инвалидностью, который ходит в спецшколу Нытвы. Как мальчик оказался на льду без матери, которая обычно за ним присматривает, пока неизвестно.

Среагировали подростки быстро. Так, Александр без промедлений бросился к полынье, где барахтался Андрей. Он аккуратно подошел к краю льда, схватил мальчика за одежду и вытащил на плот, а затем выбрался на берег сам. Остальные подростки тем временем побежали звать на помощь, в первую очередь — домой к Андрею. На месте оказался старший брат мальчика-инвалида, Родион. Он оперативно прибежал к пруду и забрал мальчика домой, где переодел и согрел чаем. Уточняется, что медицинская мощь пострадавшему юноше не потребовалась.

Семья Андрея пока не успела поблагодарить школьников, однако глава Оханского округа Дмитрий Байдин уже обратился в МЧС с ходатайством о награждении юных героев. «Спасибо нашим храбрым ребятам! Если бы не их мгновенная реакция, трагедия была бы неизбежна», — отметил он.

Мама Александра, Людмила Косырева, призналась, что испытала одновременно страх и гордость, узнав о поступке сына. «Конечно, я была и напугана, и одновременно испытывала невероятную гордость за своих мальчиков. Саша не думал о себе, когда вытаскивал приятеля», — призналась она.

Отмечается, что официальное награждение детей, проявивших самоотверженность, ожидается в ближайшее время.

Ранее участковый спас провалившуюся под лед собаку в городе Чебаркуль в Челябинской области. До этого сообщалось, что в начале апреля в Сочи спасли собаку, которая упала в реку и не смогла выбраться самостоятельно. Молодой человек вытащил ее на каменный уступ, а другой местный житель перелез через ограждение и помог поднять животное на набережную.