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08:01, 9 апреля 2025Интернет и СМИ

Британский комик приготовил пирог и напугал зрителей

Daily Mail: Зрителей кулинарного шоу напугал похожий на инопланетянина пирог
Юлия Герасимова (редактор)

Кадр: Channel 4

Британский комик Адам Бакстон в одном из выпусков кулинарного шоу «Great Celebrity Bake Off» приготовил похожий на инопланетное создание пирог и напугал телезрителей. На это обратило внимание издание Daily Mail.

По задумке Бакстона, его вишневый пирог должен был напоминать инопланетянина, который вылезает из человеческого живота, как в знаменитой сцене из культового фильма ужаса «Чужой» режиссера Ридли Скотта. Для создания нужного эффекта Бакстон вставил банан в середину пирога и обмазал его вишней.

Несмотря на то, что судьи шоу похвалили старания Бакстона, внешний вид сдобного изделия очень напугал зрителей, о чем они сообщили в социальных сетях.

«Эта картинка — топливо для кошмарных снов», «Инопланетный пирог Адама — вероятно самое отвратительное и омерзительное творение, которое я видел на этом шоу за долгое время», «Пол и Кэролайн (судьи шоу — прим. «Ленты ру») пробуют инопланетный пирог. Они точно отрабатывают свои зарплаты на этом шоу!» — написали комментаторы.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл, супруга принца Гарри и герцогиня Сассекская, запустила собственный кулинарный бренд и начала продавать малиновый джем по 1,2 тысячи рублей за баночку. До этого она стала ведущей авторского кулинарного шоу на Netflix «С любовью, Меган».

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