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21:38, 3 апреля 2025Из жизни

Меган Маркл начала продавать малиновый джем по 1,2 тысячи рублей за баночку

Меган Маркл начала продавать малиновый джем за 1,2 тысячи рублей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Меган Маркл, супруга принца Гарри, запустила собственный кулинарный бренд. Об этом пишет The Sun.

У бренда, который Маркл, герцогиня Сассекская, назвала As Ever, появился собственный сайт. На нем уже есть ряд наименований с ценами и фотографиями. В описании указано, что продукция «вдохновлена давней любовью Меган к домашней кулинарии и непринужденному гостеприимству». Линейка продуктов, согласно описанию, была «тщательно подобрана» и создана для того, чтобы «украсить каждый ваш день и дарить моменты радости». Кроме того, все эти продукты Меган Маркл якобы «использует на своей кухне в повседневной жизни».

Меган Маркл начала продавать малиновый джем, который стоит по 14 долларов (примерно 1,2 тысячи рублей) за баночку объемом 215 граммов. Также среди наименований травяные чаи (лимонно-имбирный, из гибискуса и с перечной мятой) за 11 долларов (около 900 рублей), смесь для приготовления блинчиков «для изысканного наслаждения» за 14 долларов (примерно 1,2 тысячи рублей), смесь для приготовления песочного печенья за 14 долларов (примерно 1,2 тысячи рублей), мед из полевых цветов с сотами за 28 долларов (2,4 тысячи рублей), посыпка из сушеных цветов за 15 долларов (1260 рублей).

При этом стоимость малинового джема As Ever сильно превышает средние цены не только российских джемов (их цена варьируется в пределах 300-600 рублей), но и зарубежных. Например, британские органические джемы премиум-класса стоят около 6-7 фунтов стерлингов за банку (650-800 рублей).

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Ранее сообщалось, что Меган Маркл решила разбогатеть, потому что узнала, что принц Гарри далеко не так богат, как она ожидала. За последнее время Меган Маркл, герцогиня Сассекская, создала и анонсировала несколько новых личных бизнес-проектов. Среди них нашумевшее кулинарное шоу на Netflix «С любовью, Меган», подкаст «Признания предпринимательницы», а также собственный бренд продуктов As Ever.

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