Меган Маркл стала больше работать из-за бедности принца Гарри

The Sun: Меган Маркл занялась собственными проектами из-за бедности принца Гарри

Меган Маркл решила разбогатеть, потому что узнала, что принц Гарри далеко не так богат, как она ожидала. Об этом пишет The Sun.

За последнее время Меган Маркл, герцогиня Сассекская, создала и анонсировала несколько новых личных бизнес-проектов. Среди них нашумевшее кулинарное шоу на Netflix «С любовью, Меган», подкаст «Признания предпринимательницы», а также собственный бренд продуктов As Ever. Кроме того, Маркл вступает в коллаборации с брендами одежды и рекламирует их на своих страницах в социальных сетях. В последнее время она стала гораздо больше работать, на это даже жалуются ее дети.

Инсайдер The Sun рассказал, что причина, по которой герцогиня Сассекская активно занялась собственными проектами, состоит в ее желании разбогатеть. «Она хочет стать миллиардером. Она хочет иметь частный самолет. Она хочет жить определенной жизнью», — отметил он.

По его словам, Меган Маркл считала, что сорвала куш, выйдя замуж за принца Гарри. Однако, несмотря на то, что у принца был солидный счет в банке и наследство, основные финансы после свадьбы Гарри контролировал нынешний король Карл III, тогда носивший среди прочего титул герцога Корнуолльского. Из фонда герцогства тогда было выделено около пяти миллионов фунтов стерлингов на содержание семей обоих принцев. После коронации Карла III контроль над фондом вместе с титулом герцога Корнуолльского перешел к принцу Уильяму — первому наследнику в очереди на трон и брату принца Гарри. А это означает, что для получения «королевских» средств Меган Маркл и принцу Гарри теперь приходится полагаться на принца Уильяма, с которым у них натянутые отношения.

По мнению одного из инсайдеров, именно это подтолкнуло Меган Маркл к идее отказаться от королевских обязанностей. «Предполагается, что если вы выходите замуж за английского принца, то в конечном итоге у вас будет частный самолет и соответствующий образ жизни. Именно такого жаждала Меган. Но когда она поняла, что Уильям и Кейт будут сами определять, сколько они будут получать на карманные расходы, она сказала: "Нам нужно убираться отсюда"», — рассказал инсайдер.

Ранее колумнистка Марина Хайд нашла новое подтверждение грядущего развода принца Гарри и Меган Маркл. По ее мнению, Netflix не расторгает контракты с Маркл и принцем Гарри, поскольку ждет гарантированный хит — сенсационное интервью о разводе.