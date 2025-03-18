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09:05, 18 марта 2025Из жизни

Найдено новое подтверждение грядущего развода принца Гарри и Меган Маркл

Колумнистка Хайд объяснила интерес Netflix к принцу Гарри его грядущим разводом
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Jennifer Gauthier / Reuters

Колумнистка The Guardian Марина Хайд считает, что нашла новое подтверждение грядущего развода принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает издание Daily Beast.

В подкасте The Rest is Entertainment Хайд обратила внимание, что видеосервис Netflix продолжает сотрудничать с Гарри и Меган, хотя все проекты, созданные при их участии, были не особенно успешны.

Колумнистка приводит в пример недавнее кулинарное шоу Меган. Критики его разгромили, зрительский интерес также не впечатляет. Несмотря на это, Netflix уже работает над следующим сезоном.

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Хайд видит только одну причину подобного упорства. По ее мнению, Netflix терпит неудачи Гарри и Меган, поскольку знает, что в конце его ждет гарантированный хит — сенсационное интервью о разводе. И такое отношение, как она утверждает, свойственно не только Netflix. «В реальности масса людей крутится возле них в ожидании развода», — говорит она.

Ранее сообщалось, что, по слухам, которые ходят в американских книгоиздательских кругах, Меган Маркл задумала написать книгу о разводе с принцем Гарри. Официально Гарри и Меган не сообщали, что собираются расстаться.

Вот это да!
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