Vanity Fair рассказал о слухах о разводе Меган Маркл и принца Гарри

В американских книгоиздательских кругах ходят слухи о том, что Меган Маркл задумала написать книгу о разводе с принцем Гарри. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Слух упоминается в статье в журнале Vanity Fair о калифорнийской жизни Гарри и Меган, согласно которому представители Меган Маркл якобы обращались в книжные издательства и проверяли, интересует ли их идея книги о разводе.

Официально Гарри и Меган не сообщали, что планируют развестись. Более того, их знакомые, которых опросил Vanity Fair, рассказали, что те по-прежнему влюблены друг в друга. Несмотря на это, источник издания считает, что речь шла о книге, посвященной именно разводу Гарри и Меган, а не разводу Меган с первым мужем или разводах вообще.

По рассказу источника Vanity Fair, представитель Меган Маркл в разговорах с книгоиздателями якобы подчеркивал, что Гарри и Меган пока не разводятся, но ему, тем не менее, хотелось бы знать, насколько издательству интересна книга, действие которой происходит после развода.

По слухам, представителям Меган Маркл не удалось достичь договоренностей с издательствами, гонорары не обсуждались, и рукописи тоже, насколько известно, не существует.

Ранее сообщалось, что принц Гарри опроверг слухи о его возможном разводе с Меган Маркл. При этом он пожалел тех, кто верит в распространяемые о его семье слухи, а потом разочаровывается.