Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:52, 21 января 2025Из жизни

Меган Маркл задумала написать книгу о разводе с принцем Гарри

Vanity Fair рассказал о слухах о разводе Меган Маркл и принца Гарри
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Andrew Chin / Getty Images

В американских книгоиздательских кругах ходят слухи о том, что Меган Маркл задумала написать книгу о разводе с принцем Гарри. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Слух упоминается в статье в журнале Vanity Fair о калифорнийской жизни Гарри и Меган, согласно которому представители Меган Маркл якобы обращались в книжные издательства и проверяли, интересует ли их идея книги о разводе.

Официально Гарри и Меган не сообщали, что планируют развестись. Более того, их знакомые, которых опросил Vanity Fair, рассказали, что те по-прежнему влюблены друг в друга. Несмотря на это, источник издания считает, что речь шла о книге, посвященной именно разводу Гарри и Меган, а не разводу Меган с первым мужем или разводах вообще.

Материалы по теме:
«Когда же ты сдохнешь наконец?» Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
«Когда же ты сдохнешь наконец?»Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
16 декабря 2022
«Гарри, это скучно» Сплетни, упреки и косые взгляды: брак Меган Маркл и принца Гарри глазами близких
«Гарри, это скучно»Сплетни, упреки и косые взгляды: брак Меган Маркл и принца Гарри глазами близких
13 июня 2021

По рассказу источника Vanity Fair, представитель Меган Маркл в разговорах с книгоиздателями якобы подчеркивал, что Гарри и Меган пока не разводятся, но ему, тем не менее, хотелось бы знать, насколько издательству интересна книга, действие которой происходит после развода.

По слухам, представителям Меган Маркл не удалось достичь договоренностей с издательствами, гонорары не обсуждались, и рукописи тоже, насколько известно, не существует.

Ранее сообщалось, что принц Гарри опроверг слухи о его возможном разводе с Меган Маркл. При этом он пожалел тех, кто верит в распространяемые о его семье слухи, а потом разочаровывается.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп предрек Москве большие проблемы за отказ заключать мир с Украиной. Что может ждать Россию?

      Стала известна причина удаления «Аноры» с Юрой Борисовым из онлайн-кинотеатров

      Анчелотти опроверг информацию о желании покинуть «Реал» по окончании сезона

      Российский участник СВО рассказал о спасшей его сослуживца детали

      Премьер Словакии Фицо заявил о подготовке оппозицией «майдана»

      Зеленский высказался об отношениях с Трампом

      Зеленский назвал посредника на потенциальных переговорах с Россией

      Названы главные проколы в нарядах гостей инаугурации Трампа

      ЕСПЧ отказался принять жалобу победившего в Румынии кандидата на отмену выборов

      Любители конспирологии назвали Меланию Трамп русским роботом-шпионом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше