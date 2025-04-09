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19:14, 9 апреля 2025Мир

Будущее правительство Германии назвало Россию самой большой угрозой

Лидеры ХДС/ХСС и СДПГ назвали Россию самой большой угрозой для Германии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Лидеры консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), сформировавшие правящую коалицию, назвали Россию самой большой угрозой для ФРГ. Об этом говорится в коалиционном договоре.

«Наша безопасность сегодня находится под такой серьезной угрозой, какой не было со времен окончания холодной войны. Самая большая и непосредственная угроза при этом исходит от России», — отмечается в тексте.

В связи с этим утверждается, что новое правительство Германии повысит расходы на оборону для якобы «сдерживания России» и помощи Украине.

9 апреля лидеры ХДС/ХСС и СДПГ завершили переговоры о создании правящей коалиции и заключили коалиционное соглашение. Новое правительство будет сформировано примерно к 20 апреля.

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