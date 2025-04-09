Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:26, 9 апреля 2025Мир

В Германии сформировали правящую коалицию

Bild: В Германии завершились переговоры о создании правящей коалиции
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Лидеры консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) завершили переговоры о создании правящей коалиции. Об этом сообщает газета Bild.

Стороны заключили коалиционное соглашение, которое, как ожидается, будет представлено сегодня, 9 апреля, в 16:00 мск.

По информации издания, десять министерств, включая Федеральное министерство внутренних дел и родины и Министерство иностранных дел, перейдут к победившему на парламентских выборах блоку ХДС/ХСС. В свою очередь СДПГ достанется пять министерских портфелей, ключевым среди которых станет пост министра обороны.

25 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц и министры его правительства получили от президента Франка-Вальтера Штайнмайера уведомления об отставке. Однако согласно законам ФРГ, прежнее правительство продолжит исполнять свои обязанности, пока не будет сформировано новое.

    Обсудить
    Последние новости

    Генерал Иван Попов после обращения к Путину отправится на СВО. За него вступались командиры, военнослужащие и военкоры

    Стало известно о продвижении ВС России в Сумской области

    ВСУ за восемь месяцев оккупации курского села привезли лекарства только один раз

    В российском городе сняли на видео укрытия от дронов ВСУ среди могил

    Быстров дал совет Соболеву по повышению результативности в матчах за «Зенит»

    Ученые раскрыли формулу идеального кофе

    Алиев обвинил Асада в связях с Арменией

    Москвич захотел выучить у знахаря галактический язык и не выжил

    США испугались переговорщиков Ирана и России

    Пострадавшая во время расправы над Дедом Хасаном экс-официантка подала иск к Таганской ОПГ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше