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12:00, 25 марта 2025Мир

Правительство Шольца ушло в отставку

SZ: Правительство ФРГ во главе с Олафом Шольцем официально ушло в отставку
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министры его правительства получат от президента Франка-Вальтера Штайнмайера уведомления об отставке после проведения первого заседания бундестага нового созыва 25 марта. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Согласно законам ФРГ, прежнее правительство продолжит исполнять свои обязанности, пока новое не будет сформировано. Будущий канцлер Фридрих Мерц обещает представить состав нового кабинета до 20 апреля.

8 марта Мерц заявил об успешном завершении формирования правящей коалиции Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Ранее стало известно, что руководство СДПГ не хотело видеть кандидатуру Шольца на посту канцлера ФРГ, из-за чего воздержалась от его выдвижения после распада коалиции «Светофор» 6 ноября 2024 года. Сам Шольц заявил, что уйдет из политики после того, как перестанет быть канцлером.

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