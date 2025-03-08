В ФРГ заявили об успешном завершении создания правящей коалиции

Мерц заявил об успешном завершении формирования в ФРГ коалиции ХДС, ХСС и СДПГ

Вероятный следующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил об успешном завершении формирования правящей коалиции Христианского демократического союза (ХДС), Христианского социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Его слова транслировал You-Tube-канал Phoenix.

«Мы достигли согласия по целому ряду вопросов фактического характера», — заявил Мерц.

Коалиционные переговоры являются этапом формирования нового правительства после выборов в ФРГ, а также в других странах с парламентским строем. По словам Мерца, они начнутся на следующей неделе. По их итогу может сформироваться правительство, состоящее из лидеров ХСС, ХДС и СДПГ.

Ранее Фридрих Мерц призвал полагаться в ядерном сдерживании не только на силы США, но и на Францию. Кроме того, он заметил, что не существует оснований для создания в ФРГ своего ядерного оружия.