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19:30, 28 февраля 2025Мир

Будущий канцлер Германии призвал полагаться в ядерном сдерживании на Францию

FAZ: Будущий канцлер ФРГ Мерц призвал полагаться на ядерные силы Франции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernd Elme / Globallookpress.com

Германии следует полагаться в ядерном сдерживании не только на силы США, но и на Францию. С таким призывом в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) выступил будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Кроме того, избранный бундесканцлер заметил, что не существует оснований для создания Германией своего ядерного оружия. «На мой взгляд, сегодня для этого нет никаких оснований», — подчеркнул он.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что под эгидой Парижа может быть создан ядерный зонтик над странами-членами Европейского союза (ЕС).

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