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16:42, 9 апреля 2025Экономика

В экологичности бумажных стаканчиков усомнились

Эксперт Кирш: Изнутри бумажные стаканчики покрываются полиэтиленом
Виктория Клабукова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Бумажные стаканчики не являются спасением для экологии. В безвредности такой одноразовой посуды для окружающей среды усомнилась заведующая кафедрой промышленного дизайна, технологии упаковки и экспертизы и руководитель Центра коллективного пользования «Перспективные упаковочные решения и технологии рециклинга» Университета РОСБИОТЕХ Ирина Кирш. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Только бумага и картон при контакте с жидкостями потеряли бы прочность и не могут использоваться для напитков. Однако в сочетании с полимерами они перестают промокать и не разваливаются в руках. Для защиты от воды, жиров и других пищевых компонентов бумажные стаканчики, которые позиционируют как экологически безопасные, изнутри покрывают слоем полиэтилена.

Усложнение состава усложняет и переработку продукта. Отделив полимерный слой, из бумажного стаканчика можно, к примеру, произвести пульперкартон. Полиэтилен, в свою очередь, можно гранулировать для производства изделий даунциклинга — переработки отходов с понижением качества исходного материала. Конечным продуктом может стать, в частности, плитка. Сам по себе бумажный стаканчик будет разлагаться на мусорном полигоне год, без разделения на бумагу и полимер процесс продлится дольше, отметила эксперт.

Ранее экологи подсчитали, какой вред экологии наносят средства для мытья посуды. По статистике, химические вещества в их составе выбрасывают такой же объем углерода, сколько 40 тысяч автомобилей.

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