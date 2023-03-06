Раскрыта опасность средств для мытья посуды

Green Alliance: вред экологии от средств для мытья посуды эквивалентен 40 тысячам машин

Аналитический центр Green Alliance в исследовании раскрыл опасность для экологии от предметов быта, включая средства для мытья посуды. Об этом сообщает The Guardian.

По данным экспертов, из-за химических веществ, которые используются для производства средств для мытья посуды, выбрасывается такой же объем углерода, сколько и от 40 тысяч автомобилей, а выбросы от таблеток для мытья посуды эквивалентны выбросам от 600 тысяч машин.

Источником вреда служит ископаемое топливо, которое присутствует в составе подобных бытовых средств. Авторы исследования обратились к британскому правительству с просьбой поддержать переход промышленности на возобновляемые источники энергии.

«Химические вещества, используемые в повседневных товарах, являются большим скрытым источником выбросов углерода. Нам нужно, чтобы правительство помогло британским производителям сделать свои производственные процессы более экологичными», — заявили аналитики.

Ранее эколог предупредила, что многие ингредиенты, входящие в состав средств бытовой химии, имеют накопительный эффект, негативно отражающийся на здоровье и окружающей среде. Помочь избежать опасных последствий может более внимательный выбор средств для уборки, а также грамотная утилизация.