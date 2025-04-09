Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:12, 9 апреля 2025Бывший СССР

Бывший глава «Азова» призвал Сырского уйти в отставку

Бывший глава «Азова» Кротевич: Сырский должен уйти в отставку
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский должен уйти в отставку. Об этом заявил бывший командир 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Национальной гвардии Украины Богдан Кротевич в интервью The Guardian.

Он пожаловался, что Сырский и действующее руководство занимаются «ручным микроменеджментом всей армии». Кротевич также рассказал, что руководство ВСУ вынуждало солдат отдыхать в 50 метрах от линии фронта, подвергая их большой опасности. Он обвинил командование украинской армии в «преступной халатности, в непонимании принципов ведения войны прямо сейчас» и, в частности, что оно «не понимает, как работают дроны FPV, как работают планирующие бомбы».

По его словам, в Генштабе «до сих пор мыслят категориями Второй мировой войны» и отказываются признавать новые способы поражения целей. Кротевич заключил, что Сырский ссылается на правила, введенные в 2016 году, чтобы оправдать размещение солдат вдали от линии фронта. Офицер добавил, что у Сырского две функции: направлять больше людей в места, где российские войска атакуют, и отводить войска, если противник превышает в численности, оправдывая это заботой о жизнях.

Ранее Кротевич призвал отправить в тюрьмы генералов ВСУ. Он также подчеркнул, что в украинских войсках не проводится работа над допущенными ошибками.

    Обсудить
    Последние новости

    Генерал Иван Попов после обращения к Путину отправится на СВО. За него вступались командиры, военнослужащие и военкоры

    Стало известно о продвижении ВС России в Сумской области

    ВСУ за восемь месяцев оккупации курского села привезли лекарства только один раз

    В российском городе сняли на видео укрытия от дронов ВСУ среди могил

    Быстров дал совет Соболеву по повышению результативности в матчах за «Зенит»

    Ученые раскрыли формулу идеального кофе

    Алиев обвинил Асада в связях с Арменией

    Москвич захотел выучить у знахаря галактический язык и не выжил

    США испугались переговорщиков Ирана и России

    Пострадавшая во время расправы над Дедом Хасаном экс-официантка подала иск к Таганской ОПГ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше