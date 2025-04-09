Бывший глава «Азова» Кротевич: Сырский должен уйти в отставку

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский должен уйти в отставку. Об этом заявил бывший командир 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Национальной гвардии Украины Богдан Кротевич в интервью The Guardian.

Он пожаловался, что Сырский и действующее руководство занимаются «ручным микроменеджментом всей армии». Кротевич также рассказал, что руководство ВСУ вынуждало солдат отдыхать в 50 метрах от линии фронта, подвергая их большой опасности. Он обвинил командование украинской армии в «преступной халатности, в непонимании принципов ведения войны прямо сейчас» и, в частности, что оно «не понимает, как работают дроны FPV, как работают планирующие бомбы».

По его словам, в Генштабе «до сих пор мыслят категориями Второй мировой войны» и отказываются признавать новые способы поражения целей. Кротевич заключил, что Сырский ссылается на правила, введенные в 2016 году, чтобы оправдать размещение солдат вдали от линии фронта. Офицер добавил, что у Сырского две функции: направлять больше людей в места, где российские войска атакуют, и отводить войска, если противник превышает в численности, оправдывая это заботой о жизнях.

Ранее Кротевич призвал отправить в тюрьмы генералов ВСУ. Он также подчеркнул, что в украинских войсках не проводится работа над допущенными ошибками.