Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:32, 4 марта 2025Бывший СССР

Экс-командир «Азова» призвал отправить в тюрьмы генералов ВСУ

Экс-командир Азова Кротевич: Генералы из командования ВСУ должны сидеть в тюрьме
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Генералы, занимающие должности в командовании Вооруженных сил Украины (ВСУ), должны сидеть в тюрьме. Об этом заявил бывший командир 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Национальной гвардии Украины Богдан Кротевич в интервью Bihus Info, запись которого доступна на YouTube.

«У нас до сих пор находятся на руководящих должностях [командования ВСУ] генералы, которые должны сидеть в тюрьмах, как я считаю», — сказал он.

Он также подчеркнул, что в украинских войсках не проводится работа над допущенными ошибками. По его словам, в военных кругах никто не проводит «разбор полетов».

Богдан Кротевич покинул ряды бригады «Азов» в конце февраля 2025 года. В 2022 году, после взятия Мариуполя российскими войсками, он оказался в плену, но после возвращения на Украину продолжил участвовать в боевых действиях.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле оценили приостановку помощи США Украине

      Семья расчленителей из Петербурга попала на видео

      В Канаде пригрозили отключить свет в Нью-Йорке

      ВСУ оставили в курском селе вооружение НАТО

      Жители российского региона пожаловались на большие счета ЖКУ из-за теплой зимы

      Россиянам предсказали сроки возвращения Toyota

      В Кремле оценили позицию Франции о пагубности изъятия российских активов

      В ЕС раскрыли одну деталь в решении США приостановить помощь Украине

      Европе спрогнозировали затяжной период высоких цен на газ

      Автор хитов «Любэ» высказался об «отмене» Ротару и Пугачевой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше