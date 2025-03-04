Экс-командир «Азова» призвал отправить в тюрьмы генералов ВСУ

Экс-командир Азова Кротевич: Генералы из командования ВСУ должны сидеть в тюрьме

Генералы, занимающие должности в командовании Вооруженных сил Украины (ВСУ), должны сидеть в тюрьме. Об этом заявил бывший командир 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Национальной гвардии Украины Богдан Кротевич в интервью Bihus Info, запись которого доступна на YouTube.

«У нас до сих пор находятся на руководящих должностях [командования ВСУ] генералы, которые должны сидеть в тюрьмах, как я считаю», — сказал он.

Он также подчеркнул, что в украинских войсках не проводится работа над допущенными ошибками. По его словам, в военных кругах никто не проводит «разбор полетов».

Богдан Кротевич покинул ряды бригады «Азов» в конце февраля 2025 года. В 2022 году, после взятия Мариуполя российскими войсками, он оказался в плену, но после возвращения на Украину продолжил участвовать в боевых действиях.