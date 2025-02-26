Вернувшийся из российского плена командир «Азова» ушел в отставку

Вернувшийся из российского плена командир «Азова» Кротевич ушел в отставку

Командир 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Национальной Гвардии Украины Богдан Кротевич, также известный под позывным Тавр, ушел в отставку. Об этом подразделение украинских войск сообщило в своем Telegram-канале.

«Командование и личный состав 12-й бригады «Азов» благодарит друга "Тавра" за более 10 лет преданной службы. Подполковник Богдан "Тавр" Кротевич завершает службу и оставляет должность начальника штаба 12-й бригады специального назначения "Азов"», — говорится в сообщении бригады.

Утверждается, что вернувшийся из российского плена в 2022 году боец снова отправился воевать в составе «Азова». Отмечается, что он посвятил службе в подразделении более 10 лет. При этом причины отставки Кротевича не называются.

Ранее Богдан Кротевич обматерил главу департамента по государственной эффективности (DOGE) США Илона Маска в социальной сети X. Впоследствии пост был удален. До этого Илон Маск заявил, что Зеленский не представляет волю украинского народа.