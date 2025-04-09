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16:56, 9 апреля 2025Силовые структуры

Бывший сотрудник фотоателье пытался продать базу фотографий военных ВС России и попался

В Твери поймали экс-сотрудника фотоателье за попытку продать данные о военных РФ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Твери задержали бывшего сотрудника фотоателье, который пытался продать базу фотографий с личными данными военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ России.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 272.1 УК РФ («Незаконные использование и передача, сбор и хранение информации, содержащей персональные данные»).

По данным агентства, фигуранта задержали сотрудники подразделения военной контрразведки ФСБ России. Им оказался мужчина 1999 года рождения. В январе одной из социальных сетей он пытался продать электронную базу фотографий российских военнослужащих вместе с их персональными данными. В ведомстве отметили, что обнародование информации о российских военнослужащих могло привести к возникновению угроз их жизни.

Ранее сообщалось, что в России ужесточили наказание за утечку персональных данных.

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