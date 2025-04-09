Бывший вагнеровец рассказал об отправке на штурм без оружия

Экс-вагнеровец с позывным Клема рассказал об отправке на штурм без оружия

Бывший боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным Клема рассказал об отправке на штурм без оружия. Слова экс-вагнеровца приводит военкор Александр Коц в Telegram.

Клема сообщил журналисту, что пытался отправиться на спецоперацию сразу после ее начала, однако из-за отсутствия опыта военной службы его не взяли. Попасть в зону боевых действий удалось лишь благодаря ЧВК.

«Сначала был снайпером, потом минимум обучения на сапера. Первая задача — ползти без автомата впереди штурмовой группы, снимая магнитные мины. Так себе ощущение, когда идешь на штурм первым да еще без оружия», — приводит слова экс-вагнеровца Коц.

Сейчас Клема — инженер отряда спецназа «Анвар». Он изучает боеприпасы Вооруженных сил Украины, дорабатывает российские и находит способ снарядить на дроны-камикадзе даже снаряды от ракетного комплекса Javelin.

Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации появился новый штурмовой отряд из бывших вагнеровцев.