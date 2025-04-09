Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане увеличилось

LD: Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане достигло 113 человек

Число погибших при обрушении крыши клуба Jet Set в Доминикане достигло 113 человек. Об этом заявил директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес, сообщает Listín Diario (LD).

«Что касается погибших, [число] повысилось до 113 человек по состоянию на утро», — сказал он.

По словам Мендеса, еще 155 пострадавших госпитализировали. Он отметил, что уже более 24 часов на месте происшествия работают различные специализированные службы.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Доминиканы Луису Абинадеру в связи с жертвами обрушения крыши ночного клуба в Санто-Доминго. Путин заявил, что Россия разделяет скорбь народа Доминиканы.