Путин выразил соболезнования президенту Доминиканы из-за трагедии в столице

Путин выразил соболезнования президенту Доминиканы из-за обрушения крыши клуба

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Доминиканы Луису Абинадеру в связи с жертвами обрушения крыши ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго. Слова российского лидера опубликованы на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате обрушения конструкций здания в городе Санто-Доминго», — говорится в заявлении.

Президент добавил, что Россия разделяет скорбь народа Доминиканы. Кроме того, Владимир Путин попросил передать слова сочувствия родным и близким жертв трагического инцидента, а всем пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

Информация об обрушении крыши ночного клуба в Санто-Доминго появилась 8 апреля. По словам директора центра чрезвычайных операций государства Хуана Мануэля Мендеса, число жертв возросло до 98 человек. Поисковые работы продолжаются.