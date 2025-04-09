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13:34, 9 апреля 2025Мир

Путин выразил соболезнования президенту Доминиканы из-за трагедии в столице

Путин выразил соболезнования президенту Доминиканы из-за обрушения крыши клуба
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Erika Santelices / Reuters

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Доминиканы Луису Абинадеру в связи с жертвами обрушения крыши ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго. Слова российского лидера опубликованы на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате обрушения конструкций здания в городе Санто-Доминго», — говорится в заявлении.

Президент добавил, что Россия разделяет скорбь народа Доминиканы. Кроме того, Владимир Путин попросил передать слова сочувствия родным и близким жертв трагического инцидента, а всем пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

Информация об обрушении крыши ночного клуба в Санто-Доминго появилась 8 апреля. По словам директора центра чрезвычайных операций государства Хуана Мануэля Мендеса, число жертв возросло до 98 человек. Поисковые работы продолжаются.

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