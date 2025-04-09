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08:12, 9 апреля 2025Мир

Число погибших при обрушении крыши в доминиканском клубе увеличилось

Listín Diario: При обрушении крыши клуба в Доминикане погибли 66 человек
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Erika Santelices / Reuters

Количество погибших в результате обрушения крыши в ночном клубе Jet Set в Доминикане увеличилось до 66. Об этом пишет газета Listín Diario, ссылаясь на директора центра чрезвычайных операций государства Хуана Мануэля Мендеса.

Позднее Мендес уточнил, что число жертв возросло до 98 человек. Он добавил, что поисковые работы среди обломков продолжаются.

Информация об обрушении крыши ночного клуба Jet Set появилась 8 апреля. На данный момент неизвестно, что могло стать причиной обрушения. В момент трагедии на площадке проходил концерт певца национального стиля меренге Рубби Переса.

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