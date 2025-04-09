Дачников предупредили о подорожании трех видов товаров в мае

Эксперт Проданова: В мае подорожают стройматериалы, садовый инвентарь и семена

В мае подорожают многие товары для дачи и отдыха на природе. Об этом предупредила российских садоводов профессор РЭУ имени Плеханова Наталья Проданова, ее слова передает aif.ru.

«Майские праздники открывают сезон шашлыка. Стоимость мяса в мае, по самым скромным прогнозам, прибавит не менее 12-15 процентов. Примерно на столько же подорожают рыба и морские деликатесы», — спрогнозировала эксперт.

По словам Продановой, вырастут в цене также стройматериалы и садовый инвентарь. «Несмотря на снежную погоду, удобрения и семена тоже вырастут в цене. Причина — сезонный спрос», — заключила профессор.

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