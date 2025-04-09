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17:03, 9 апреля 2025Культура

Дочь Ефремова выгнала журналистов из дома актера

Дочь Михаила Ефремова Вера выгнала журналистов из дома, куда вернулся актер
Андрей Шеньшаков

Кадр: Telegram-канал SHOT

Дочь вышедшего из тюрьмы актера Михаила Ефремова Вера выгнала журналистов из дома, куда он вернулся после освобождения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как 20-летняя дочь артиста держит подъездную дверь, указывая толпе людей, находящихся внутри подъезда, на выход. На записи также слышно, как она просит их покинуть дом.

«Ситуация в доме Михаила Ефремова. Его дочь Вера пытается выгнать толпу журналистов из подъезда», — передают корреспонденты издания.

Ранее стало известно, что вышедший из колонии по условно-досрочному освобождению Ефремов дал первый комментарий после возвращения домой.

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