Дочь Ефремова выгнала журналистов из дома актера

Дочь Михаила Ефремова Вера выгнала журналистов из дома, куда вернулся актер

Дочь вышедшего из тюрьмы актера Михаила Ефремова Вера выгнала журналистов из дома, куда он вернулся после освобождения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как 20-летняя дочь артиста держит подъездную дверь, указывая толпе людей, находящихся внутри подъезда, на выход. На записи также слышно, как она просит их покинуть дом.

«Ситуация в доме Михаила Ефремова. Его дочь Вера пытается выгнать толпу журналистов из подъезда», — передают корреспонденты издания.

Ранее стало известно, что вышедший из колонии по условно-досрочному освобождению Ефремов дал первый комментарий после возвращения домой.