Дочь Ефремова выгнала журналистов из дома актера

Дочь вышедшего из тюрьмы актера Михаила Ефремова Вера выгнала журналистов из дома, куда он вернулся после освобождения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
На кадрах видно, как 20-летняя дочь артиста держит подъездную дверь, указывая толпе людей, находящихся внутри подъезда, на выход. На записи также слышно, как она просит их покинуть дом.
«Ситуация в доме Михаила Ефремова. Его дочь Вера пытается выгнать толпу журналистов из подъезда», — передают корреспонденты издания.
Ранее стало известно, что вышедший из колонии по условно-досрочному освобождению Ефремов дал первый комментарий после возвращения домой.