Ефремов дал первый комментарий после освобождения из колонии

Михаил Ефремов заявил, что чувствует себя плохо и пока не готов давать интервью

Актер Михаил Ефремов, который сегодня вышел из колонии по условно-досрочному освобождению, дал первый комментарий после освобождения. Видео опубликовал телеканал «Звезда».

По словам вышедшего из колонии артиста, он пока не готов говорить с журналистами о своих планах, так как плохо себя чувствует. Однако поблагодарил всех, кто поддерживал его эти годы, и принес свои соболезнования семье жертвы ДТП, произошедшего по его вине.

«Чувствую себя не очень, пока много впечатлений, конечно, рад, что выпустили. Спасибо, что встретили, что поддерживали. И еще раз: мои соболезнования семье Захарова», — заявил Ефремов.

Ранее стало известно, что звезда фильма «Любовь и голуби» заявил о надломленности Ефремова после колонии.