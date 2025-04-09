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16:11, 9 апреля 2025Культура

Ефремов дал первый комментарий после освобождения из колонии

Михаил Ефремов заявил, что чувствует себя плохо и пока не готов давать интервью
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Актер Михаил Ефремов, который сегодня вышел из колонии по условно-досрочному освобождению, дал первый комментарий после освобождения. Видео опубликовал телеканал «Звезда».

По словам вышедшего из колонии артиста, он пока не готов говорить с журналистами о своих планах, так как плохо себя чувствует. Однако поблагодарил всех, кто поддерживал его эти годы, и принес свои соболезнования семье жертвы ДТП, произошедшего по его вине.

«Чувствую себя не очень, пока много впечатлений, конечно, рад, что выпустили. Спасибо, что встретили, что поддерживали. И еще раз: мои соболезнования семье Захарова», — заявил Ефремов.

Ранее стало известно, что звезда фильма «Любовь и голуби» заявил о надломленности Ефремова после колонии.

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