Михаил Ефремов вышел из колонии

Актер Михаил Ефремов вышел из исправительной колонии в Белгородской области. Об этом сообщает Zvezdanews.
По данным телеканала, Ефремов прошел через черный ход. Адвокат артиста заявил РИА Новости, что его подзащитный отбыл по месту регистрации в Москве.
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Отвечая на вопрос о планах Ефремова, адвокат сказал, что сначала актер будет лечиться, а потом вернется к своей работе.
24 марта Алексеевский суд Белгородской области одобрил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Ефремова. Решение суда вступило в законную силу через 10 дней.