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08:37, 9 апреля 2025Силовые структуры

Михаил Ефремов вышел из колонии

Актер Михаил Ефремов вышел из колонии в Белгородской области
Варвара Митина (редактор)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Актер Михаил Ефремов вышел из исправительной колонии в Белгородской области. Об этом сообщает Zvezdanews.

По данным телеканала, Ефремов прошел через черный ход. Адвокат артиста заявил РИА Новости, что его подзащитный отбыл по месту регистрации в Москве.

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Отвечая на вопрос о планах Ефремова, адвокат сказал, что сначала актер будет лечиться, а потом вернется к своей работе.

24 марта Алексеевский суд Белгородской области одобрил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Ефремова. Решение суда вступило в законную силу через 10 дней.

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