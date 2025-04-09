Актер Михаил Ефремов вышел из колонии в Белгородской области

Актер Михаил Ефремов вышел из исправительной колонии в Белгородской области. Об этом сообщает Zvezdanews.

По данным телеканала, Ефремов прошел через черный ход. Адвокат артиста заявил РИА Новости, что его подзащитный отбыл по месту регистрации в Москве.

Отвечая на вопрос о планах Ефремова, адвокат сказал, что сначала актер будет лечиться, а потом вернется к своей работе.

24 марта Алексеевский суд Белгородской области одобрил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Ефремова. Решение суда вступило в законную силу через 10 дней.