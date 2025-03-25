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18:27, 25 марта 2025Культура

Михаил Ефремов через две недели выйдет из колонии. Один из московских театров уже отказался с ним сотрудничать. Почему?

Директор театра Вахтангова отказался работать с выходящим по УДО Ефремовым
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Российский актер театра и кино Михаил Ефремов, осужденный за пьяное ДТП с летальным исходом, освободится из белгородской колонии 9 апреля по УДО. Артист пока не делал заявлений о будущей работе, однако один из московских театров уже выступил против сотрудничества с ним. Речь идет о Государственном академическом театре имени Вахтангова. Его директор Кирилл Крок объяснил, почему отказывается принимать в труппу знаменитость.

Постановщик признался, что совершенно не знает Ефремова, однако наслышан о его выступлениях в нетрезвом виде.

То, что я видел, когда он был артистом театра «Современник» [и] выходил поддатый где-то на гастролях, не мог двух слов связать, для меня было каким-то ужасом. Я все время думал: ну как же так, как так может быть? ДТП на Садовом кольце и гибель человека — это все звенья одной цепи, [следствие того,] как человек опускался

Кирилл Крокдиректор Государственного академического театра имени Вахтангова

Крок отметил, что существует и другая причина, по которой он не сможет принять на работу Михаила Ефремова. По его словам, штат культурного учреждения уже укомплектован и сотрудничество с приглашенными артистами не рассматривается. «У нас огромная своя прекрасная труппа. Мы вообще никого не приглашаем, а уж тем более [Ефремова]», — добавил он.

театр Вахтангова

театр Вахтангова. Фото: Losevsky Pavel / Фотобанк Лори

Чем Ефремов займется на свободе?

По данным Telegram-канала Shot, после выхода из колонии актер планирует заняться своими здоровьем. Предполагается, что артист сразу же обратится к медикам из-за болезней, от которых страдал в заключении. Так, за последние полгода Ефремова трижды обследовал врач-пульмонолог. По словам специалиста, артиста необходимо срочно лечить.

Уточняется, что Ефремов не планирует возвращаться к съемкам в кино или работе в театре. В то же время на заседании суда актер признался, что тоскует по профессии и хочет приносить пользу обществу.

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При этом зимой появилась информация о том, что режиссеры приезжали к артисту в колонию и устраивали там пробы.

«У него занятость формируется на момент условно-досрочного освобождения из колонии. По моим данным, график уже частично распланирован до 2027 года», — рассказал инсайдер.

По его словам, отдельное внимание режиссеры уделяют зубам Ефремова, так как у осужденных бывают с ними проблемы.

Ефремов назвал алкоголь своим главным врагом

На заседании в Алексеевском районном суде Белгородской области, где рассматривалось ходатайство об условно-досрочном освобождении, Ефремов заявил, что больше не будет пить и никогда не сядет за руль. По словам артиста, он все осознал и не было ни одного дня, когда он не думал о своем грехе. Актер также отметил, что все переосмыслил в колонии, там же произошла переоценка ценностей.

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

«Главный мой враг — это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни. (...) Хочется жить, но жить по-другому. У меня нелады со здоровьем. И я нуждаюсь в продолжении лечения в специализированных учреждениях», — заявил он.

Актер признался, что в колонии красил, убирал мусор, снимал кино и даже занимался КВН, но тоскует по профессии и хочет приносить пользу обществу.

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