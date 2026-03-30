13:42, 30 марта 2026

Обманувшая российских невест оказалась в руках правосудия после штурма ее офиса

В Петербурге суд приговорил женщину за похищения свадебных платьев
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд приговорил к четырем годам принудительных работ обманщицу российских невест, которая похищала их платья под предлогом подготовки к продаже. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

В доход государства все это время будут удерживать пять процентов из ее зарплаты. Женщина признана виновной в 39 эпизодах мошенничества. Гражданские иски потерпевших удовлетворены на 430 тысяч рублей. В суде осужденная заявила, что у нее не было умысла не возвращать платья, а конфликт возник из-за негативного отзыва в интернете.

По версии следствия, с 18 сентября 2020 по 24 октября 2021 года осужденная, действуя как индивидуальный предприниматель, размещала в интернете объявления о приеме на реализацию подержанных свадебных платьев. Она заключала с клиентками договоры, забирала товар и брала плату за предпродажную подготовку, но не собиралась выполнять обязательства. Платья и аксессуары она оставляла себе, распоряжаясь ими по своему усмотрению, а девушкам ничего не возвращала.

Всего потерпевшие передали ей 45 свадебных платьев с аксессуарами на общую сумму более миллиона рублей. Они также заплатили почти 77 тысяч за услуги предпродажной подготовки. Общий ущерб превысил 1,2 миллиона рублей.

В декабре 2021 года десять невест из Санкт-Петербурга взяли штурмом офис осужденной, желая добиться справедливости.

Ранее в Новосибирске суд приговорил к двум годам и девяти месяцам колонии общего режима генерального директора компании «Заельцовская» Андрея Обозных, который провернул аферу на 90 миллионов рублей со строительством дома для россиянина.

