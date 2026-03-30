13:08, 30 марта 2026

Желающий построить дом почти за сотню миллионов россиянин нарвался на афериста

В Новосибирске суд приговорил экс-главу стройфирмы за аферу на 90 млн рублей
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Новосибирске суд приговорил к двум годам и девяти месяцам колонии общего режима генерального директора компании «Заельцовская» Андрея Обозных, который провернул аферу на 90 миллионов рублей со строительством дома для россиянина. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональной прокуратуре.

Обозных признан виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Наложенный ранее арест на его имущество на сумму 7 миллионов рублей сохранен.

По версии следствия, Обозных с соучастниками похитил более 90 миллионов рублей, принадлежащих заказчику. Подсудимый не выполнил условия контракта на строительство жилого дома, зато систематически завышал объемы выполненных работ, которые не соответствовали действительности.

Ранее московской пенсионерке, отдавшей мошенникам 25 миллионов рублей, улыбнулась удача — полицейским удалось перехватить пособника с ее сбережениями.

