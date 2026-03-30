Желающий построить дом почти за сотню миллионов россиянин нарвался на афериста

В Новосибирске суд приговорил экс-главу стройфирмы за аферу на 90 млн рублей

В Новосибирске суд приговорил к двум годам и девяти месяцам колонии общего режима генерального директора компании «Заельцовская» Андрея Обозных, который провернул аферу на 90 миллионов рублей со строительством дома для россиянина. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональной прокуратуре.

Обозных признан виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Наложенный ранее арест на его имущество на сумму 7 миллионов рублей сохранен.

По версии следствия, Обозных с соучастниками похитил более 90 миллионов рублей, принадлежащих заказчику. Подсудимый не выполнил условия контракта на строительство жилого дома, зато систематически завышал объемы выполненных работ, которые не соответствовали действительности.

