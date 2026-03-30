Удачливая пенсионерка из Москвы с 25 миллионами рублей попала на видео

В Москве полиция предотвратила обман пенсионерки на ₽25 млн., задержан пособник

Московской пенсионерке, отдавшей мошенникам 25 миллионов рублей, улыбнулась удача — полицейским удалось перехватить пособника с ее сбережениями. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк и предоставила видео с женщиной.

На кадрах видна пенсионерка, которая благодарит полицейских. Показан молодой человек, который получил от нее деньги.

Сотрудники управления уголовного розыска Москвы задержали жителя Сургута в Газетном переулке. Он подозревается в пособничестве телефонным мошенникам. Ему 25 миллионов рублей передала 81-летняя москвичка, обманутая аферистами. Они представились работниками правоохранительного ведомства и убедили женщину обналичить накопления и передать их якобы сотруднику государственной службы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее сообщалось, что другая жительница Москвы потеряла 25 миллионов рублей после получения СМС от мошенников.