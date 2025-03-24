Раскрыты планы освобожденного из колонии Ефремова

Shot: Актер Ефремов обратится к медикам после освобождения из колонии

Заслуженный артист России Михаил Ефремов займется здоровьем после выхода из колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, после освобождения актер сразу же обратится к медикам из-за болезней, от которых страдал в колонии. Так, за последние полгода Ефремова трижды обследовал врач-пульмонолог. По словам специалиста, артиста необходимо срочно лечить.

Shot уточняет, что Ефремов не планирует возвращаться к съемкам в кино или работе в театре. В то же время на заседании в Алексеевском суде актер признался, что тоскует по профессии и хочет приносить пользу обществу.

Ранее Алексеевский суд Белгородской области одобрил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Ефремова. Актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы за аварию, которая произошла 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.