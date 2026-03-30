13:39, 30 марта 2026

Последствия войны на Ближнем Востоке для Европы назвали чудовищными

Вячеслав Агапов

Фото: Yara Nardi / Reuters

Европа столкнулась с чудовищными последствиями войны на Ближнем Востоке. Так последствия конфликта с участием Ирана, Израиля и США назвали в Financial Times (FT).

По данным аналитиков, резкое подорожание энергоресурсов и, как следствие рост цен на электроэнергию создает колоссальную нагрузку на домохозяйства и бизнес. Помимо того, над регионом нависла угроза острого дефицита нефтепродуктов — от авиационного топлива до дизеля.

«Многие столицы глубоко обеспокоены тем, что любой длительный глобальный дефицит, в частности сжиженного природного газа (СПГ), просто приведет к тому, что богатые страны будут конкурировать друг с другом за грузы, что еще больше поднимет цену», — отмечают авторы.

Сейчас руководство европейских стран беспокоит факт, что у США нет реального плана по прекращению конфликта или, по крайней мере, по смягчению его наихудших последствий для мировой экономики.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предсказал острый дефицит во всех ключевых секторах в странах Евросоюза, Великобритании и других странах-импортерах. По словам политика, эра дефицита в ЕС начнется в апреле-мае и затронет следующие сегменты: «энергетика — судоходство — рынки — топливо — транспорт — цепочки поставок — нефтепродукты — удобрения — сельское хозяйство — полупроводники — промышленность — инфляция — экономика — рабочие места».

