14:48, 29 марта 2026Экономика

Дмитриев предсказал дефицит во всех ключевых секторах ЕС в апреле-мае
Юлия Юткина

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предсказал острый дефицит во всех ключевых секторах в странах Евросоюза, Великобритании и других странах-импортерах. Об этом он написал на своей странице в X.

По словам политика, эра дефицита в ЕС начнется в апреле-мае и затронет следующие сегменты: «энергетика — судоходство — рынки — топливо — транспорт — цепочки поставок — нефтепродукты — удобрения — сельское хозяйство — полупроводники — промышленность — инфляция — экономика — рабочие места».

Ранее Дмитриев заявил, что Европа столкнется с энергетическими локдаунами. После этого, по мнению политика, она обратится к России с просьбой начать поставки энергоресурсов.

