14:32, 29 марта 2026

В России спрогнозировали энергетические локдауны в Европе

Олег Давыдов

Фото: Guiderom / Shutterstock / Fotodom  

Европа столкнется с энергетическими локдаунами, заявил специальный представитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Такой прогноз он сделал в разговоре с автором информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

Дмитриев убежден, что европейские страны столкнутся с нехваткой даже топлива для автомобилей. Причем жители этих государств ранее совершенно не понимали последствий энергетических локдаунов, которые обязательно возникнут в будущем, отметил он.

Если это произойдет, то Европа продержится как максимум один месяц, добавил политик. После этого она обратится к России с просьбой начать поставки энергоресурсов, заключил Дмитриев.

Ранее в Молдавии заявили о возможных плановых отключениях света. Глава Минэнерго республики Дорин Джунгиету объяснил такую меру дефицитом электроэнергии.

    Последние новости

    Путин сделал заявление о своем сопернике на выборах

    Дмитриев предсказал дефицит во всех ключевых секторах ЕС

    Семья погибшего участника СВО осталась без всех выплат и наследства

    105-летняя долгожительница раскрыла алкогольный секрет долголетия

    КСИР поразил американские склады на Ближнем Востоке

    В России спрогнозировали энергетические локдауны в Европе

    Михалков раскрыл судьбоносный для Ефремова диалог с Путиным

    В России поговоркой ответили на вопрос о зарубежных партнерах

    На Украине заявили о взятии ЕС в заложники

    Военный высказался о последствиях удара по складам с самолетами НАТО для ВСУ

    Все новости
