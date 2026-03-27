12:40, 27 марта 2026Экономика

Власти Молдавии анонсировали отключения электроэнергии

Министр допустил отключение света из-за дефицита электроэнергии в Молдавии
Дмитрий Воронин

Фото: Xato / Shutterstock / Fotodom

Молдавия может столкнуться с риском отключения электроснабжения в часы пик, заявил глава Минэнерго республики Дорин Джунгиету. Об этом со ссылкой на госагентство «Молдпресс» сообщает «Интерфакс».

Указав на ограниченные возможности импорта электроэнергии с Украины и из Румынии и то, что Киев сам «сталкивается с дефицитом энергии», министр признал, что, если дефицит не удастся покрыть даже за счет аварийного электроснабжения, властям останется прибегнуть к плановым отключениям света.

«Эти отключения будут проводиться поочередно, при этом приоритет будет отдаваться обеспечению электроснабжения критически важных служб, таких как больницы или объекты важнейшей инфраструктуры», — анонсировал Джунгиету.

Накануне стало известно, что Кишинев в связи с введением режима чрезвычайного положения в области энергетики разрешил «Лукойлу» временно вернуться на молдавский рынок, чтобы открыть продажу имеющихся у компании запасов топлива. Также правительство дало возможность транспортным компаниям повышать стоимость проезда при росте цен на топливо.

