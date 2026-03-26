20:36, 26 марта 2026

Постсоветская страна разрешила «Лукойлу» вернуться на фоне чрезвычайного положения

Молдавия разрешила «Лукойлу» временно вернуться на свой рынок на фоне режима ЧП
Дмитрий Воронин

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Власти Молдавии, которые на фоне энергокризиса ранее ввели режим чрезвычайного положения (ЧП) в области энергетики, разрешили «Лукойлу» временно вернуться на рынок республики, чтобы открыть продажу имеющихся у компании запасов топлива. Об этом сообщает РИА Новости.

Борясь с топливным кризисом, который на фоне остановки поставкок с Ближнего Востока охватил экономики по всему миру, в Молдавии одобрили использование резервов с учетом того, что некоторые заправки, управляемые компанией «Лукойл-Молдова», сейчас закрыты. Также местным транспортникам 26 марта разрешили повышать стоимость проезда при росте цен на топливо.

Попавшая прошлой осенью под блокирующие американские санкции российская компания была на тот момент одним из основных поставщиков бензина и дизтоплива в Молдавию и единственным поставщиком авиакеросина для аэропорта Кишинева. Активы в нем, согласно достигнутым договоренностям, в январе 2026 года перешли от «Лукойла» к властям республики.

