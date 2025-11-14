Экономика
20:32, 14 ноября 2025Экономика

Одной стране удалось договориться насчет активов «Лукойла»

Жунгиету: Молдавия договорилась о передаче нефтяного терминала «Лукойла»
Вячеслав Агапов

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Властям Молдавии удалось договориться насчет передачи активов «Лукойла». Об этом заявил министр энергетики Дорин Жунгиету, его слова приводит РИА Новости.

Российская нефтяная компания передаст под управление аэропорта Кишинева нефтяной терминал. Это позволит обеспечить поставку керосина для самолетов в условиях санкций, пояснил чиновник.

«12 ноября 2025 года был заключен договор с компанией "Лукойл" о передаче в управление активов аэропорта на безвозмездной основе, а 13 ноября 2025 года был проведен процесс приема-передачи имущества», — заявил Жунгиету.

Отвечать за эксплуатацию нефтяного терминала будет Международный аэропорт Кишинева. Власти продолжают вести переговоры о приобретении активов и инфраструктуры в аэропорту, принадлежащих «Лукойлу», и уже договорились с румынской компанией о продаже топлива аэропорту на первое время.

С 21 ноября «Лукойл» утратит возможность продолжать деятельность из-за присоединения Молдавии к американским санкциям. Власти задумались даже о национализации активов компании. Рассматриваются различные варианты, отметил премьер-министр республики Александр Мунтяну. Он напомнил, что его страна обязана «следовать международным обязательствам и действовать в строгом соответствии с законом».

В конце октября «Лукойл» договорился о продаже активов с международным энергетическим трейдером Gunvor Group. Однако Минфин США назвал компанию «кремлевской марионеткой» и пообещал, что та «никогда не получит лицензию на извлечение прибыли», и трейдер отказался от сделки.

