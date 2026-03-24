Бывший СССР
17:35, 24 марта 2026

Правительство постсоветской страны объявило о режиме ЧП

Премьер Мунтяну: Правительство одобрило введение режима ЧП в Молдавии
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Правительство Молдавии одобрило введение режима чрезвычайного положения в стране. Такое заявление сделал премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну, передает молдавский новостной сайт TV8.

«Реальность вокруг нас обострилась. (...) [Конфликт] вызывает цепную реакцию во всем регионе и уже напрямую затрагивает нас здесь, в Республике Молдова», — рассказал он о последствии ударов по Украине.

Режим чрезвычайного положения в энергетическом секторе может быть введен в Молдавии на 60 дней. Окончательное решение будет принято парламентом на внеочередном заседании 24 марта.

Ранее Молдавия ввела режим экологической тревоги из-за загрязнения Днестра. Правительство республики заявило, что это Украина поставила под угрозу главный источник питьевой воды.

