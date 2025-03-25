В московском театре отказались сотрудничать с выходящим по УДО Ефремовым

Директор театра Вахтангова Крок отказался работать с выходящим по УДО Ефремовым

Директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок отказался сотрудничать с заслуженным артистом России Михаилом Ефремовым после условно-досрочного освобождения (УДО). Его комментарий приводит «Абзац».

«Я его совершенно не знаю. Но то, что я видел, когда он был артистом театра "Современник", выходил поддатый где-то на гастролях, не мог двух слов связать, для меня было каким-то ужасом», — отметил Крок. По словам постановщика, авария, которую устроил Ефремов, стала следствием того, как он опустился.

Крок добавил, что театр не нуждается в приглашенных артистах: «У нас огромная прекрасная труппа. Мы никого не приглашаем, а уж тем более Ефремова».

Алексеевский суд Белгородской области в понедельник, 24 марта, одобрил ходатайство об УДО Ефремова. Актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы за аварию, которая произошла 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.

Ранее российская шансонье Вика Цыганова прокомментировала УДО Ефремова. «Лучшее место для него — тюрьма, пока не перевоспитается», — заявила певица.