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13:05, 25 марта 2025Культура

Вика Цыганова назвала тюрьму лучшим местом для Ефремова

Певица Цыганова заявила, что освобождение Ефремова не закончится ничем хорошим
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российская шансонье Вика Цыганова прокомментировала условно-досрочное освобождение (УДО) заслуженного артиста России Михаила Ефремова. Своим мнением она поделилась в личном Telegram-канале.

Исполнительница назвала актера убийцей, наркоманом и алкоголиком и выразила мнение, что «ничем хорошим» его освобождение не закончится. «Лучшее место для него — тюрьма, пока не перевоспитается», — заявила Цыганова.

Она также отреагировала на слова Ефремова о «чудовищной движухе» в Белгородской области. «Ожидаем интересные новости», — заявила певица.

Ранее актер Никита Ефремов высказался об УДО отца.

Алексеевский суд Белгородской области в понедельник, 24 марта, одобрил ходатайство об УДО Ефремова. Актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы за аварию, которая произошла 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой, Сергея Захарова, спасти не удалось.

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