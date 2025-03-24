Сын Ефремова назвал сложным моментом освобождение отца из колонии

Сын Михаила Ефремова Никита заявил, что помнит о погибшем в ДТП Сергее Захарове

Сын заслуженного артиста России Михаила Ефремова, актер Никита Ефремов прокомментировал условно-досрочное освобождение (УДО) отца. Публикацию он разместил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Это сложный момент для всех сторон. Я не забываю о трагедии и о погибшем Сергее Захарове», — заявил Никита, выразив соболезнования его родным и близким.

Алексеевский суд Белгородской области в понедельник, 24 марта, одобрил ходатайство об УДО Ефремова. Актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы за аварию, которая произошла 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой, Сергея Захарова, спасти не удалось.

Утверждалось, что после освобождения актер сразу же обратится к медикам из-за болезней, от которых страдал в колонии. За последние полгода Ефремова трижды обследовал врач-пульмонолог.