Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:44, 24 марта 2025Культура

Сын Ефремова назвал сложным моментом освобождение отца из колонии

Сын Михаила Ефремова Никита заявил, что помнит о погибшем в ДТП Сергее Захарове
Ольга Коровина
Никита Ефремов

Никита Ефремов. Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Сын заслуженного артиста России Михаила Ефремова, актер Никита Ефремов прокомментировал условно-досрочное освобождение (УДО) отца. Публикацию он разместил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Это сложный момент для всех сторон. Я не забываю о трагедии и о погибшем Сергее Захарове», — заявил Никита, выразив соболезнования его родным и близким.

Алексеевский суд Белгородской области в понедельник, 24 марта, одобрил ходатайство об УДО Ефремова. Актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы за аварию, которая произошла 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой, Сергея Захарова, спасти не удалось.

Утверждалось, что после освобождения актер сразу же обратится к медикам из-за болезней, от которых страдал в колонии. За последние полгода Ефремова трижды обследовал врач-пульмонолог.

    Обсудить
    Последние новости

    «Вызвали огонь на себя». Спецназ ВСУ пошел на штурм опорного пункта российских пограничников. Их пытались забросать гранатами

    Госсекретарь США высказался о разрешении конфликта на Украине

    В Кремле ответили на вопрос о подписании документов после переговоров с США

    В Британии рассказали об игнорировании Вэнсом одного предложения Зеленского

    Карпин заявил об отсутствии в сборной России Роналду и Месси

    Раскрыто неочевидное последствие курения

    Найдены виновные в подорожании аренды жилья

    Бывшая королева красоты Шотландии покусала охранников и лишилась титула

    Зеленский прокомментировал предложение Трампа вернуть Россию в «Большую семерку»

    Известный телеведущий рассказал о побеге из дома в 16 лет из-за родителей-свингеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше