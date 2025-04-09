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14:56, 9 апреля 2025Культура

Звезда фильма «Любовь и голуби» заявил о надломленности Ефремова после колонии

Актер Александр Михайлов: Вышедший из колонии Ефремов ответил за свой поступок
Ольга Коровина

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Звезда фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов прокомментировал выход из колонии актера Михаила Ефремова. Его слова приводит «АиФ-Иркутск».

«Не хотелось бы судить, я этого не люблю. Но все равно после такого события человек сломленным выходит», — заявил Михайлов. По его словам, Ефремов уже ответил за свой поступок, а полученный опыт может пойти ему на пользу. «Все зависит от того, есть ли у человека внутренний стержень», — подытожил артист.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов вышел на свободу после пяти лет, проведенных в исправительной колонии за пьяное ДТП. Юрист Юрий Падалко, представляющий интересы актера, рассказал журналистам, что сейчас его подопечный сосредоточен на своем здоровье, а во время отбывания наказания бросил пить и курить.

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