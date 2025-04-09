«Самый высокооплачиваемый актер страны». Где Михаил Ефремов будет сниматься после тюрьмы и сколько ему будут платить?

Актера Михаила Ефремова ждут в кино, а его гонорары превысят 2,5 миллиона рублей

Актер Михаил Ефремов вышел на свободу 9 апреля после пяти лет, проведенных в колонии за пьяное ДТП. Условно-досрочное освобождение (УДО) подтвердил его адвокат, а коллеги артиста высказались о перспективах развития его карьеры.

Юрист Юрий Падалко, представляющий интересы Михаила, рассказал журналистам, что сейчас его подопечный сосредоточен на своем здоровье, а во время отбывания наказания даже бросил пить и курить. Кроме того, артист собирается сходить на службу в храм сразу после освобождения.

Он талантлив и предан актерскому ремеслу. В колонии его уже посещали режиссеры, обговаривая будущие роли Юрий Падалко адвокат Михаила Ефремова

В театре «Современник» отреагировали ликованием на освобождение Ефремова

Бывший главный администратор «Современника» Галина Лиштванова заявила, что в театре ликуют после освобождения Ефремова и ждут артиста на сцене. По ее словам, бывший художественный руководитель Галина Волчек мечтала, чтобы театр возглавил именно он.

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Некоторые коллеги и эксперты уверены, что Ефремов сможет отлично проявить себя в современном кино, особенно в детских сказках и семейных фильмах. Кроме того, известно, что многие продюсеры и режиссеры уже обращались к его окружению, чтобы узнать о творческих планах.

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Ефремов станет самым высокооплачиваемым актером страны

Друг семьи актера и продюсер Евгений Морозов считает, что отсидевший Ефремов получит статус одного из самых дорогих артистов страны, опередив даже Дмитрия Нагиева и Сергея Бурунова.

По его словам, гонорар Михаила уже обозначен будущим работодателям: 2,5 миллиона рублей за один съемочный день. Морозов, который признался, что почти никогда не видел Ефремова трезвым, считает, что народ любит и примет актера, ведь он свое отсидел.

«Народ видит, что Миша раскаялся. Он талантливый актер, люди его всегда любили за простоту и обаяние. Да, согрешил, да, алкоголик, я его сам, по-моему, никогда не видел трезвым. Но талант не пропьешь: он всегда блестяще играл», — сказал продюсер.

Впрочем, некоторые коллеги Ефремова не поверили в то, что актер сможет получать такие крупные суммы после большого перерыва, тем более, что сейчас он испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Эксперты также призывают дать актеру время на воле, чтобы показать, что он действительно исправился.

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Возвращение Ефремова на экраны после тюрьмы раскритиковали

Певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал возможное возвращение в киноиндустрию актера Михаила Ефремова после его УДО.

Музыкант заявил, что режиссеры, которые готовы работать с Ефремовым, просто хотят прорекламировать свои проекты за счет участия освободившегося из колонии актера. Он также обвинил их в отсутствии морали.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сын Ефремова Никита, комментируя освобождение отца и его возможное возвращение на сцену и экраны, признал, что это сложный момент для всех сторон, особенно для родственников жертвы ДТП.

«Это сложный момент для всех сторон. Я не забываю о трагедии и о Сергее Захарове», — заявил он.

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Об отсидевшем за пьяное ДТП Ефремове снимут байопик

Судьбу заслуженного артиста России Михаила Ефремова до тюрьмы и после можно использовать для сюжета в кинопроектах. Об этом заявил режиссер Александр Карпиловский, который всерьез намерен экранизировать историю артиста.

«После той трагедии, которую пережил Михаил Олегович, он сейчас просто невероятно интересен, многогранен», — считает постановщик.