Михаил Ефремов вышел из колонии по УДО. Чем он собирается заняться после освобождения?

Актер Михаил Ефремов вышел из исправительной колонии в Белгородской области

Российский актер Михаил Ефремов вышел на свободу из Алексеевской колонии в Белгородской области и уже направляется в Москву по месту регистрации.

Исправительное учреждение артист покинул тайно. Это было сделано для того, чтобы избежать общения с журналистами.

Условно-досрочное освобождение (УДО) артиста суд одобрил в конце прошлого месяца. В заключении Ефремов провел более четырех лет из назначенного ему срока. Изначально его приговорили к восьми годам лишения свободы, позже срок сократили до 7,5 года, а следом — УДО.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На свободе Ефремов займется здоровьем

Адвокат артиста Юрий Падалко сообщил, что в колонии Ефремову удалось избавиться от вредных привычек — он бросил пить алкоголь и курить. Он также отметил, что из-за проблем со здоровьем у его клиента появилась сильная одышка, из-за которой, в частности, Ефремов и решил отказаться от общения с журналистами, тайно выехав из колонии.

По словам Падалко, в первую очередь артист будет заниматься своим здоровьем, а после вернется к творчеству и работе. Так, у Ефремова на данный момент врачи подозревают проблемы с сердцем, позвоночником и желудком.

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Адвокат ранее рассказывал, что в колонии его подзащитного уже посещали режиссеры и обговаривали с ним будущие роли. Кроме того, скучая по профессии, артист принимал активное участие в художественной самодеятельности и обучал заключенных актерскому мастерству.

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Ефремов отбыл срок за пьяное ДТП со смертельным исходом

В сентябре 2020 года заслуженного артиста России приговорили к восьми годам колонии общего режима после ДТП с летальным исходом в центре Москвы. Находясь за рулем авто в нетрезвом состоянии, Ефремов выехал на встречную полосу движения и врезался в фургон. 57-летний водитель транспортного средства был доставлен в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Ходатайство об УДО актер подал в феврале текущего года. Поводом, в частности, было его здоровье — Ефремов жаловался, что страдает от хронической обструктивной болезни легких и проблем с сердечно-сосудистой системой.

Во время заключения артист работал в швейном цехе. Его зарплата составляла примерно 10 тысяч рублей в месяц. Известно, что в содеянном он раскаялся и заявил, что во всем виноват алкоголь.